Ozan’da sorun yok Ndiaye dönüyor

Haftalardır eksikler nedeniyle kadroda büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılı takıma müjdeli haber...

Rodrigues’in ardından Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando’nun cezaları sona erdi. Bu oyuncuların tamamı haftaya ligdeki Başakşehir deplasmanında forma giyebilecek.

Ayrıca Rizespor karşısına ceza sınırında çıkan Ozan Kabak’ın da, 90 dakikayı kartsız tamamlamasıyla, Aslan kadroda fire vermemiş oldu. Bu arada genç savunmacı, performansıyla yine tam not aldı.

Avrupa devlerinin yakın takibindeki Ozan’ın adı, Juventus, Inter, Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid gibi kulüplerle anılıyor. Galatasaray Yönetimi, 18 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro fiyat biçmiş durumda.