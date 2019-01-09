Ozan ve Barış’a özel konuşma

Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan ile Sadık Çiftpınar transferinde sezon sonuna kadar Yeni Malatyaspor’a gönderilen Barış Alıcı ile teknik direktör Ersun Yanal’ın, özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

09 Ocak 2019, Çarşamba 05:48
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Ozan ve Barış’a özel konuşma

Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan ile Sadık Çiftpınar transferinde sezon sonuna kadar Yeni Malatyaspor’a gönderilen Barış Alıcı ile teknik direktör Ersun Yanal’ın, özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yanal’ın her iki oyuncuya da, “Kafanızının şu an için buraya uygun olmadığını düşünüyorum. İkinci yarıda bu baskıyı kaldıramayabilirsiniz. Ancak gideceğiniz takımlarda yeni bir sayfa açın ve tamamen futbola konsantre olun. Sizleri dışlamıyoruz, tam tersi sağlam bir şekilde takıma dönmenizi bekliyoruz” dediği bildirildi.

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