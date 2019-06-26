Ligde geçen sezon Alanya’da kiralık oynayan Ozan Tufan, fiziksel olarak müthiş bir değişim yaşadı. Göbekli vücuduyla geçmişte medyaya konu olan 24 yaşındaki futbolcu, ‘six pack’ (baklava dilimli görünüm) bir forma ulaştı. F.Bahçe, 1 Temmuz’da toplanacak ama Tufan, öncesinden çalışmalara başladı. Çevresine geçmişe dair değerlendirmeler yapan Tufan, “Profesyonel bir sporcu için ekstra çalışma yapmanın önemini anladım. Menajerim çok yardımcı oldu. F.Bahçeliler’e en iyi Ozan’ı izleteceğim” dedi.

Yanal’ın gözüne girecek mi?

Hayallerinin takımının her zaman F.Bahçe olduğunu söyleyen Tufan, “Burada oynamanın herkese kısmet olmayacağını anladım. Artık sadece kariyerime odaklandım” dedi. Öte yandan sarı lacivertli futbolcunun, Aytemiz Alanyaspor’dan gelen tekrar kiralama teklifini reddettiği de öğrenildi. Şu anda kampa konsantre olan ve yeniden teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne girmeye odaklanmayı isteyen Tufan’ın, fazlasıyla motive ve başarıya aç şekilde çalışması, sosyal medya paylaşımlarına da sık sık yansıyor.

Yeniden yükselişe geçti

Bursaspor altyapısından yetişen ve bu ekipte parlayan Ozan Tufan, 2015’te F.Bahçe’ye geldi. 98 maçta 9 gol atıp 8 de asist yapan Tufan, 2017-18’da büyük bir düşüş yaşadı ve tüm kulvarlarda sadece 14 maçta forma giydi. Kadro dışı kalan Tufan, geçen sezon takımın başına gelen

Phillip Cocu tarafından beğenilmedi ve takımdan ayrı kaldı. Geçen sezonun ikinci devresinde Aytemiz Alanyaspor’a kiralık giden Tufan, Sergen Yalçın yönetiminde yeniden forma girdi. 19 maçta sahaya çıkan Tufan, yeniden Milli Takım’a seçildi.

Kaynak: Hürriyet