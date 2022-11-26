Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sezon başı transfer döneminde Fenerbahçe 'den Milli futbolcu Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı. Championship ekibiyle anlaşma sağlayan tecrübeli orta saha takımın vazgeçilmezleri arasında yer alsa da geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İngiliz ekibinin yeni Teknik Direktörü Liam Rosenior, Ozan Tufan'ın geleceği için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KÖTÜ SONUÇLAR SONRASI AYRILIK

Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City transfer döneminde gözünü Türkiye pazarına çevirmişti. Championship ekibi Türkiye'de forma giymiş olan oyuncularla birlikte Türk futbolcuları da kadrosuna kattı. Hull City bu doğrultuda Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Jean Michael Seri, Adama Traore, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh ve Dimitris Pelkas'la sözleşme imzaladı.

Championship'te sezona Şota Arveladze ile başlayan Hull City, ilk 4 haftada rakiplerine mağlup olmasa da sonrasında alınan üst üste puan kayıpları ve yenilgiler Gürcü teknik adamla yolların ayrılmasına sebebiyet verdi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Hull City, Şota Arveladze ayrılığı sonrasında Pedro Martins ile görüşmüş ve Portekizli teknik direktörle anlaşma aşamasına gelmişti. Hatta Acun Ilıcalı ile Martins, Wigan maçını birlikte izlemişlerdi. Ancak Hull City'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Acun Ilıcalı'nın açıklamasında, Martins ile anlaşmaya varılamadığı belirtilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından İngiliz ekibi sürpriz bir kararla 38 yaşındaki teknik adam Liam Rosenior'la 2.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

FATİH TERİM REFERANS OLMUŞTU

Fenerbahçe'de kadro dışı durumdayken Hull City'nin kadrosuna kattığı Ozan Tufan için referans alınan isimlerden birisinin de Fatih Terim olduğu ortaya çıkmıştı. Ozan Tufan'ı almak için 3 milyon euro ödeyen Championship ekibinde Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuştu. Fatih Terim'i referans aldığını belirten Acun Ilıcalı, "Ozan Tufan'ı, Fatih Terim'e sordum. Fatih hocam, 'Bir dakika bile düşünme' dedi. Sergen Yaçın’a sordum, 'Kendi pozisyonunda Türkiye'nin en iyisi' dedi. Emre Belözoğlu’na sordum 'Müthiş bir potansiyel' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

İTALYAN EKİBİ PEŞİNDE

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e bonservisiyle transfer olan Ozan Tufan'a Serie A'dan talip çıktığı iddia edilmişti. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Ozan Tufan'a Serie A'da tutunmaya çabalayan Salernitana talip oldu.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Hull Live'da yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Teknik Direktörü Ozan Tufan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun İtalya'ya transfer olacağına yönelik iddialara cevap veren Rosenior, Ozan Tufan'ın Hull City kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirterek, "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum, inanılmaz bir kariyeri var ve şimdiye kadar beni gerçekten mutlu eden şey, onun benimle çalışma hevesi. O, birlikte çalışmaktan hoşlandığım ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmesini umduğum harika bir oyuncu" dedi.

OZAN TUFAN İLE GÖRÜŞMESİ

Ozan Tufan ile görüşmesi hakkında detayları açıklayan teknik adam, "Ozan ile son görüşmemiz gerçekten çok verimli geçti. Aslında bana mesaj atıyordu. Fitness programı üzerinde gerçekten çok çalışıyor ama ondan kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." sözleri ile iddialara son noktayı koydu.

FENERBAHÇE'DE 182 MAÇ

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 182 maçta süre alan Ozan Tufan, 21 kez gol sevinci yaşadı ve 24 asist yaptı. Ozan Tufan bu sezon Hull City'de 10 müsabakada şans buldu ve 2 gol attı. 27 yaşındaki tecrübeli orta saha A Milli Futbol Takımı'nda 65 kez süre aldı ve 9 kez rakip fileleri havalandırdı.



