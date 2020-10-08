Ozan Tufan’ın FIFA 21 kartı belli oldu

Ozan Tufan, FIFA 21’de 72 genel rating’e sahip olacak. Orta sahada görev alan Tufan, 71 hız ve 73 dribbling ile ortalama bir hıza sahip. Hücum ve defans özellikleri olarak da ortalama bir kart olan Ozan Tufan, orta sahada hem hücumcu hem de defansif bir oyuncu isteyen Süper Lig oyuncuları için uygun bir kart olabilir.

FIFA 21, 9 Ekim 2020’de piyasaya çıkacak. EA Play’e sahip olan oyuncular, oyunun çıkışından 8 gün önce 10 saatlik oyun deneyimleme hakkına sahip olacak. Ayrıca, oyunun üst sürümünü alan oyuncular oyunun tam sürümün çıkmasından 3 gün önce oyunu oynayabilecek.

PlayerBros