Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinin son dakikalarında muhteşem bir gole imza attı. 40 saniye boyunca top dolaştıran Fenerbahçe'de yapılan 12 pasın ardından topla buluşan Ozan ceza sahası önünden müthiş bir şut çıkardı. Ozan Tufan, saatte 109 kilometre hıza ulaşan şutunun ardından Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu avlamayı başardı.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu sezon takımının Beşiktaş'a karşı attığı 4 golün 3'üne imza attı. Ozan ayrıca Süper Lig'de en çok golü de Beşiktaş'a karşı (5) kaydetti. (Sabah)