Aatif, Dirar ve Volkan Demirel derken Fenerbahçe’de affedilmeyen tek isim olarak Ozan Tufan kaldı. Çalışmalarını takımdan ayrı olarak Dereağzı’ndaki tesislerde tek başına sürdüren Ozan, bir an önce geleceğinin şekillenmesini bekliyor.

Kariyerine yine Fenerbahçe gibi büyük bir camiada devam etmek isteyen genç oyuncunun bu konudaki beklentileri ise şu ana kadar olumsuz sonuçlandı. Galatasaray ve Trabzonspor’un ilgilenmediği 23 yaşındaki orta saha oyuncu, Tolgay Arslan transferinde kulüp tarafından Beşiktaş’a önerildi.

Son ana kadar bekleyecek

Ancak Kartal da, Ozan’a sıcak bakmadığını açıkladı. Tecrübeli futbolcuyla ilgilenen takımların Alanyaspor, Erzurumspor ve Rizespor olduğu biliniyor. Ozan ise transferin son anına kadar bekleyip, en iyi kararı vermeyi amaçlıyor.