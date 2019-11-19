Ozan Tufan’dan köy çocuklarına anlamlı destek

Bir süredir bir çok sosyal sorumluluk projesine ismini vermeden katkı yapan başarılı orta saha, bu kez de, daha önce köylerde kütüphane, okul ihtiyaçları, kıyafet yardımları gibi bir çok faaliyete ön ayak olmuş Köy Çocukları Okusun projesinin Van’daki okullarda sürdürdüğü çalışmalarda, yaptığı ayakkabı yardımıyla destek oldu.

Maddi yardım kabul etmeyen ve sadece ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermeye yönelik faaliyet gösteren proje ekibinin ulaştığı çocukların ayakkabı ihtiyaçlarını gideren genç yıldız Ozan Tufan’a, minikler hazırladıkları video ve fotoğraflarla teşekkür ettiler.