Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Mücadeleye kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Derbi öncesi alınan 3 puanın çok değerli olduğunu belirten Ozan, ''Bugün keyifli bir futbol yoktu belki ama derbi öncesi önemli olan kazanmaktı. Yediğimiz bir basit gol var. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Kendim için de gururluyum. Beklenti yüksek ve bu beklentiyi karşılamak istiyorum.'' dedi.

Kaptanlık bandını ilk kez taktığında uyuyamadığını ifade eden başarılı oyuncu, ''Beşinci yılıma giriyorum Fenerbahçe'de. Alanya'da kaptanlık bandını ilk kez taktığımda uyuyamamıştım. Ancak benim için önemli olan Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması.'' diye konuştu.

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