Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlarken derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında sert ifadelerde bulundu.

İşte Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamaları:

"Söylenecek bir şey yok. Söyleyecek bir şey varsa Halil Umut Meler'dir, gelip o konuşacak."

"Maçın başından beri 'Yok kardeşim çok itiraz ediyorsunuz, 2. sarı verip kırmızı vereceğim sana' diyor. Bu çocuk stoper oynuyor, korkarak oynuyor böyle gidince. Böyle bir şey olabilir mi?"

"Hakemin iyi niyetle gelmesi lazım. Federasyon yöneticisi burada Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olmaz."

"Biz bu takımın kaptanıysak çıkıp konuşmak zorundayız. Yazık, çok yazık. Futbol çok farklı yerlere gidiyor."

"TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza da alabilirim, umurumda değil. Bu futbol değil, iş başka yere gidiyor."

"Dudağım kanıyor, suratıma vuruyor, bir şey yok diyor. Durup dururken nasıl kanayabilir? Halil Umut Meler bugün buraya iyi niyetle gelmedi."

"Ömer Bayram, benim Milli Takım'dan arkadaşım ve bana diyor ki 'Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.' Burada bir tarihi yok ettiler, yazık."