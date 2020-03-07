Ozan Tufan: Taraftarı mutlu edeceğiz

Takım kaptanlarından Ozan Tufan, Denizlispor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

07 Mart 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ozan Tufan: Taraftarı mutlu edeceğiz

Milli futbolcu, 2-0’lık Başakşehir galibiyetinden beri ligde kazanamadıklarını hatırlattı. Ozan, “Artık buna bir son vermemiz şart. Taraftarımız önünde oynayacak olmak, her zamanki gibi büyük bir avantaj. Denizlispor karşısında galip gelerek onları mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarının son derece hırslı olduğunu belirterek, “Ligde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Ayrıca Türkiye Kupası’nı müzemize götüreceğiz. Bunları başaracak gücümüz var” diye konuştu.

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