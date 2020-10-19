Ozan Tufan tam gaz...

Sarı-Lacivertliler’in yıldız oyuncusu Ozan Tufan, A Milli Takım’daki başarılı görüntüsünü dün akşam Fenerbahçe formasıyla da sürdürdü. Ay-Yıldızlılar’ın Almanya’yla oynadığı hazırlık mücadelesinde ve UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ile Sırbistan’la oynadığı 3 karşılaşmaya da ilk 11’de çıkıp 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu, Almanya ve Sırbistan mücadelelerinde etkili oyununu 1’er golle süslemişti. Başarılı orta saha oyuncusu, dün akşam da Göztepe karşısında ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekti. Takımın özellikle hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Ozan, dün akşam Fenerbahçe’nin en çok mücadele eden isimleri arasında yer almasını bildi.