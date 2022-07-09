Ozan Tufan: Tabii ki kırgınlıklarım var

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe 'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken bir yandan da hazırlık maçları devam ediyor. Sarı Lacivertliler, yarın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City ile karşılaşacak. Maç öncesi Acun Ilıcalı ve Ozan Tufan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'de son dönemde İsmail Kartal ile yaşadığı sorunun ardından kadro dışı kalan tecrübeli orta saha yeni sezon başlamadan Hull City'ye transfer oldu. Basın toplantısında Ozan Tufan'ın sözleri ise şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki kırgınlıklarım var. Çünkü hak edilmemiş bir şey var... Benim yaşamadığım bir sorun yaşamışım gibi lanse edildi. O yüzden bir kırgınlık var..."

"Ben Fenerbahçe taraftarı sayesinde Ozan Tufan oldum. Onlar bana kırgın olabilir ama ben değilim. Benim kırgınlığım başkana ve kulübedir. Bir veda telefonu edebilirlerdi. Ama yapmadılar."

"Son yaşanılan olaydan çoğu kişi haberdar bile değil. Bunları konuşmak için daha sonra Acun ağabeyden müsaade alacağım. Şu an Hull City'ye odaklanmış durumdayım. Burada en iyi şekilde kendimi göstereceğim."

"Kısa bir süre de olsa Premier League'de oynadım ve şimdi Hull City’i oraya çıkarabilmek için çok çalışacağız."







