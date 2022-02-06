Ozan Tufan resmen döndü!

Sezon başında Fenerbahçe adına 15 Ağustos 2021'de 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında son olarak sahne alan Ozan Tufan, daha sonra satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a kiralanmıştı.

Ada'da istediği forma şansını bulamayan Ozan, geri döndüğü yuvasında Sarı- Lacivertli formayı ikinci yarının başında İrfan'ın yerine oyuna girerek tam 174 gün sonra yeniden giydi. Bu arada Watford'un ligde kalması durumunda 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle alacağı, küme düşmesi halinde ise Milli yıldızın Kanarya'da kalacağı açıklandı.