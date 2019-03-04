Ozan Tufan: Rehavete kapıldık

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Ozan Tufan mağlubiyeti rehavete kapılmalarına bağladı.

04 Mart 2019, Pazartesi 22:25
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Ozan Tufan: Rehavete kapıldık

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında öne geçtiği maçta 3-1 mağlup olan Alanyaspor'da Ozan Tufan maç sonu açıklamalara bulundu. Ozan mağlubiyeti rehavete bağlarken karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi; "İyi bir futbol sergileyemedik. Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Takımdaki kompakt oyunu oynayamadık. Mesafelerimiz çok açıktı. Rakibin kalecisinin kendi kalesine attığı bir gol var. O golden sonra saldık kendimizi, hata yaptık. Lig çok karıştı şu anda."

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