Ozan Tufan: Rehavete kapıldık

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında öne geçtiği maçta 3-1 mağlup olan Alanyaspor'da Ozan Tufan maç sonu açıklamalara bulundu. Ozan mağlubiyeti rehavete bağlarken karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi; "İyi bir futbol sergileyemedik. Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Takımdaki kompakt oyunu oynayamadık. Mesafelerimiz çok açıktı. Rakibin kalecisinin kendi kalesine attığı bir gol var. O golden sonra saldık kendimizi, hata yaptık. Lig çok karıştı şu anda."