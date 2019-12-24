Ozan Tufan performansıyla mesajı verdi: Yerim orta saha!

Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe’de en büyük çıkış yapan isim oldu. Geçtiğimiz sezon istenmeyen adam ilan edilip, ikinci yarıda Alanya’ya kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı, herkesin yüzünü güldürdü. Ersun Yanal, Ozan’ı adeta joker olarak bullandı. Milli futbolcu, ligde görev yaptığı 16 maçın sadece 7’sinde kendi bölgesi olan orta sahada oynadı. Ozan Tufan, 5 maçta sağ bek, 4 mücadelede ise sağ kanat olarak forma giydi. Ancak Beşiktaş derbisi de gösterdi ki yıldız futbolcu kalitesini orta sahada gösteriyor. Emre’nin yokluğunda, Luiz Gustavo ile müthiş bir ikili olan Ozan, gecenin yıldızıydı.

Sivas’ta asist derbide gol

Muhteşem bir golle skoru 2-0’a getiren, 7 ikli mücadele kazanıp sahada adeta basmadık yer bırakmayan 24 yaşındaki futbolcu alkışı hak etti. Ozan Tufan, 3-1 kaybedilen Sivasspor maçında da sağ kanattan orta sahaya geçtikten sonra Deniz’e çok şık bir asist yapmış, hazırladığı bir pozisyonu ise arkadaşları değerlendirememişti.