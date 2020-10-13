Ozan Tufan performansıyla büyülüyor

Şenol Güneş’in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, Milli Takım’daki performansıyla büyülüyor. Ozan, Almanya’nın ardından Rusya maçının da yıldızı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

13 Ekim 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Ozan Tufan performansıyla büyülüyor

Fenerbahçe’de orta sahaya yapılan Sosa, Mert Hakan, Pelkas transferleri, bu bölgedeki rekabeti artırdı. Erol Bulut, Rize maçında Ozan’ı yedek soyundurdu, Hatay karşısında ise ikinci yarının başında oyundan aldı. Fenerbahçe’de bir türlü 11’in değişilmezi olamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milli Takım’da ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Şenol Güneş’in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, önce Almanya karşısındaki futbolu ve attığı jeneriklik golle alkış aldı.

Taraftarı heyecanlandırdı

Başarılı oyuncu son olarak Rusya maçında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Yıldız futbolcu, Milli Takım performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ozan Tufan’ın bu çıkışı, Fenerbahçeli taraftarları da fazlasıyla heyecanlanırdırdı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun bu performansını Kanarya’ya da taşımasını dört gözle bekliyor.

Yusuf Dursun


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