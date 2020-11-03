Ozan tufan müthiş oynadı golünü attı

Ozan, Ay-Yıldızlı formayla yakaladığı formu sonradan Sarı-Lacivertliler’e de taşıdı. 25 yaşındaki futbolcu, orta sahada Gustavo ve Sosa ile birlikte çok iyi bir uyum yakaladı. Bu sezon ilk skor katkısını Göztepe maçında Pelkas’a asist yaparak veren Ozan Tufan, ilk gol sevincini ise dün Antalyaspor karşısında yaşadı. Milli yıldız, çok etkili bir performans sergilediği maçta Valencia’nın pasında gelişine düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Ozan Tufan, mücadelesi ve futboluyla galibiyetin mimarlarından oldu.



