Ozan tufan müthiş oynadı golünü attı

Ozan Tufan, Fenerbahçe’de sezona istediği gibi başlayamadı. Ancak başarılı oyuncu, Milli Takım’daki performansıyla Avrupa kulüplerinin bile dikkatini çekti.

03 Kasım 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Ozan tufan müthiş oynadı golünü attı

Ozan, Ay-Yıldızlı formayla yakaladığı formu sonradan Sarı-Lacivertliler’e de taşıdı. 25 yaşındaki futbolcu, orta sahada Gustavo ve Sosa ile birlikte çok iyi bir uyum yakaladı. Bu sezon ilk skor katkısını Göztepe maçında Pelkas’a asist yaparak veren Ozan Tufan, ilk gol sevincini ise dün Antalyaspor karşısında yaşadı. Milli yıldız, çok etkili bir performans sergilediği maçta Valencia’nın pasında gelişine düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Ozan Tufan, mücadelesi ve futboluyla galibiyetin mimarlarından oldu.


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