Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, kalitesini bir kez daha gösterdi. Zorlu Norveç maçına müthiş başlayan Ozan, henüz 4. dakikada Yusuf’un hazırladığı pozisyonda fileleri havalandırdı. Orta alanda Okay ile çok iyi uyum yakalayan Ozan Tufan, 59. dakikada maçın en güzel golüne imza attı. Hakan’ın pasında sol çaprazda topla buluşan genç yıldız, ceza sahası dışından muhteşem bir plaseyle ağları sarstı. Bu golün ardından Norveç’in direnci iyice kırılırken, Ozan Tu fan karşılaşmanın adamı oldu. Başarılı futbolcu, A Milli Ta kım formasıyla ilk kez bir maçta iki gol birden atarken, toplamda 58. mücadelesinde 9. kez gol sevinci yaşadı.

‘Bu golleri hep çalışıyorum’

Maçın ardından konuşan Ozan Tufan, “Kazandığımız için çok mutluyuz. 2’de 2 yaparak gruba başladık. İki önemli rakibi yendik. İnşallah böyle devam edeceğiz. Attığım goller için elbette sevinçliyim. Bu tip uzak mesafeli vuruşları elbette çalışıyoruz. Kulüp idmanlarımızda pek çok denememiz oluyor. Bunların karşılığını almak da mutluluk veriyor” dedi.



