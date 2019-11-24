Ozan Tufan: İyi oynayamadık

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İyi bir futbol sergileyemediklerini belirten Ozan, "Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Bugün iyi bir futbol sergileyemedik. Ben buraya gelen her Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir Göztepe maçı var, onu iyi geçirmemiz gerek. Kaçırdığımız goller var, bunları atmamız lazım." dedi.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'a serzenişte bulunan milli oyuncu, "Ben yerde kıvranıyordum. Bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. VAR'a bile bakmadı. Vardır bir bildiği. Hakemlerin biraz dikkatli olması gerekiyor, bizim de öyle. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bence benim pozisyonum kırmızı karttı." ifadelerini kullandı.

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