Ozan Tufan-İrfan Can takası!..

Spor Toto Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci’yi transfer etmek istediği iddia edildi. Transferde takas konusu da gündemde.

Fenerbahçe'de gündemde İrfan Can Kahveci transferi var

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve daha kaliteli bir kadroyla özlenen Fenerbahçe’yi geri getirmeye çalışan Başkan Ali Koç’un Başakşehir’den İrfan Can Kahveci’yi istediği ortaya çıktı.

Jailson-Eljif Elmas-Mehmet Ekici’den beklenen verimi alamayan Ersun Yanal’ın orta saha hattını güçlendirmek için Başakşehir’den İrfan Can Kahveci ismini verdiği öğrenilirken, Ali Koç’un Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldiği İrfan’a karşılık Ozan Tufan + para teklif ettiği belirtildi.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Başakşehir’in takas teklifini sezon sonuna bıraktığı ifade edilirken, Gümüşdağ’ın transfer görüşmeleri için şu an kapılarının kapalı olduğunu ilettiği bildirildi.

Takımdaki havayı bozmak istemeyen ve oyuncuların aklının karışmasına olabildiğince izin vermeyen Göksel Gümüşdağ’ın şimdilik kapılarını kapattığı belirtilirken temasların sezon sonuna kaldığı belirtildi.





Başakşehir’de oynadığı futbolla her geçen gün üstüne koyan ve bu sezon 26 maçta 4 gol 5 asistlik istatistik yakalayan 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci, Abdullah Avcı’nın en büyük silahlarından biri olurken, milli futbolcunun kısa sürede iyi bir çıkış yakalaması diğer Süper Lig devlerinin de dikkatini çekti.









İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'ndan çok şey öğrendiğini ifade etti.





İrfan Can, "Buraya geldiğim günden beri Emre Belözoğlu bana çok şey öğretti. Ondan bir şeyler öğrenmeye devam edeceğim. Onunla beraber oynadığım için çok mutluyum." demişti.



