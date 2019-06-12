Süper Lig’de sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’de kötü bir dönem geçiren ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, ikinci devre öncesi ise Alanyaspor’a kiralanmıştı.

Burada başarılı bir performans gösteren ve ardından A Milli Takımımız’ın aday kadrosuna davet edilen Ozan, Fransa karşısında son dakikalarda oyuna girmişti. Genç futbolcu, bu kez bir başka kritik mücadele olan İzlanda deplasmanında ilk 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Ozan, resmi maçlarda en son 9 Ekim 2017’de deplasmanda 2-2 berabere kaldığımız Finlandiya maçında 11’de oynamıştı.