Ozan Tufan hakkında olay sözler: 'Yaşananlardan rahatsız değildi'

İngiliz ekiplerinden Watford forması giyen Dan Gosling, eski takım arkadaşı Ozan Tufan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Dan Gosling, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen Watford'da yaşananlar hakkında olay açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonu 19. sırada tamamlayan ekipte forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Claudio Ranieri ve Roy Hodgson'ın yönetim tarzlarını eleştirirken, Milli futbolcu Ozan Tufan hakkında da konuştu.

Ozan Tufan'a olay sözler

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe 'ye geri dönen ve son olarak ise Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'ı hedef alan Gosling, "Bu tavrın bir saygısızlık olduğunu düşündüm. Geçen sezon burada çok fazla utanç verici tavır vardı ve sonuçta bu yüzden küme düştük. Bu bir yetenek meselesi değildi. Belki bazı oyuncular her zaman başarabilecekleri seviyelere ulaşamadılar, ancak bizim için önemli olan futbolcuların tutumlarıydı. Ozan Tufan'ı bir Türk kulübünden transfer ettiler. Kiralık olarak buradaydı. Kulübün küme düşmesi umurunda mı olacaktı? Ne olursa olsun, geldiği yere geri dönebileceğini biliyordu. Burada hiç oynamamış, Premier Lig'de hiç oynamamıştı. Yaşananlardan rahatsız değildi ve fit olarak da hazır değildi. Gerçek bir rezaletti, parçası olduğum en kötü soyunma odasıydı." dedi.

"Ranieri'den hiçbir şey öğrenmiyorsunuz"

Takımda görev yapan tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri'ye de ağır eleştirilerde bulunan İngiliz futbolcu, "Ranieri ile geçirdiğim o zaman gerçekten hiç hoş değildi. yaptığımız antrenmanlar yarattıkları ruh, onunla birlikte gelen antrenörler... Her şey sadece acınası durumdaydı ve bu takımı da etkiledi. Dürüst olmak gerekirse dört ay dayanmalarına şaşırdım. Uzun zamandır futbolun içindeyim ve o zaman alabildiğine kötüydü. Antrenman sahasına çıkıyorsanız ve her gün sadece beşe beş maç yapıyorsunuz. Bu kelimenin tam anlamıyla futbol değil. Bir profesyonel olarak, ondan hiçbir şey öğrenmiyorsunuz."

Roy Hodgson'a eleştiriler

Ranieri'nin Ocak ayında görevden alınmasının ardından Watford'un başına geçen Roy Hodgson'a da eleştirilerde bulunan Gosling, "Adil olmak gerekirse, antrenmanda yaptığı şeyler çok tekrarlayıcıydı, ama en azından maça hazırlayan durumlardı. Yine de tekniklerini biraz tazelemeye ihtiyacı var, 2022 yılındayız."



