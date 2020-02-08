Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, alınan skordan dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Ozan, ''Bugün fazla söylenecek bir şey yok. Takım arkadaşlarımın, taraftarlarımızın ne kadar üzgün olduğuna şahit olduk. Nsakala'nın dediklerini duydum. Yakın arkadaşımdır. Son pozisyon için kasti bir hareket yoktu dedi ama Jailson'un pozisyonunda da kasti bir hareket yoktu. Altay'ın önde olduğunu nereden gördünüz, nereden ölçtünüz... El var diyoruz, VAR'a gidilmeyen bir pozisyon var. Biz şaşkınız yani, üzgünüz." diye konuştu.

Yayıncı kuruluşun yaşadığı teknik arıza sebebiyle tekrar yayına gelen Ozan, ''Yayının kesildiğini içeride arkadaşlarım söyledi. Biz de yeniden çıkmak istedik. Çok üzgünüz. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum. Kendi aramızda konuşuyoruz nasıl oldu böyle diye. Çok üzgünüz. Bugünü unutacağımızı da düşünmüyoruz. Çok zor bizim için.'' dedi.

İlgili Haberler Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından patladı

'Benim elime çarptı el var' diyor'

Mücadelenin son dakikalarında penaltı bekledikleri pozisyonun altını çizen Ozan, ''Elimizde olan pozisyonların verilmediğini gördük. Net bir el pozisyonu var. Aynı zamanda Mustafa Pektemek de 'Benim elime çarptı el var' diyor. Hakem devam ediyor. Alanyaspor oyuncusu 'elime çarptı' diyorsa ve hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz.'' ifadelerini kullandı.