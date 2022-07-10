Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe , Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Mücadelede Fenerbahçe'den, İngiliz ekibine transfer olan Allahyar Sayedmanesh ve Ozan Tufan da forma giyecek. Karşılaşma öncesinde Ozan açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Premier Lig'de oynadığım 6 aylık bir dönem var. Benim için hayalimin gerçek olduğu. Ama hayalim orada kalıcı olmaktı. Benim sorunlarım, kulübün tasarrufu, olmadı. Küme düştü. Taraftara, bana gösterdiği destek için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye karşı rakip olarak oynamak değişik bir duyguymuş onu fark ettim. Bana 7 yıl boyunca destek verdikleri için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.







