Ozan Tufan: Fenerbahçe şampiyon olacak

Gece yarısı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen teknik heyet ve futbolcuları havalimanı çıkışında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Burada taraftarlara açıklamalarda bulunan kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oldukça iddialı konuştu. 39 yaşındaki deneyimli kaptan Belözoğlu, "Her şeyden önce çok teşekkür ederiz, buraya gelip yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadale edeceğiz" ifadelerini kullanırken 24 yaşındaki genç kaptan Ozan Tufan, "Bugün için herkesten özür dileriz, Emre abinin de dediği gibi terimizin son damlasına kadar mücadale edip sene sonunda şampiyon olacağız" dedi. Taraftarların desteğiyle takım otobüsüne binen sarı lacivertli kafile, Can Bartu Tesislerine geçti.

İHA