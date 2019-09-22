Ozan Tufan: Fenerbahçe kazanınca ben de çok mutlu oluyorum

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Ozan Tufan, “Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza bizi destekledikleri için teşekkürler. Keyifli bir futbol yoktu ama derbi öncesi kazandık. Basit bir gol yedik ama bunları da düzeltmemiz gerek. Önemli olan 3 puan kazanmak. Benden beklentiler çok yüksek, elimden geleni yapıyorum, Fenerbahçe kazanınca ben de çok mutlu oluyorum. 5. yılıma giriyorum ve kaptanlık benim için çok büyük bir mutluluk. Bunun anlamı tarif edilemez” diye konuştu.