Ozan Tufan: Fenerbahçe için her şeyi yaparım!

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ozan Tufan, Jailson'un yerine stoperde görev almasıyla ilgili yorum yaptı ve, "Bugün stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil, o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, ben de geçtim. Fenerbahçe için ben her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem." dedi ve ekledi:

'Sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste'

''Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste, o da tüm takımı etkiliyor, belli bir dakikadan sonra açılabiliyoruz. Son haftalarda bir form düşüklüğü var, umarım sonraki haftalarda form düşüklüğünü giderebiliriz."