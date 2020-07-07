Ozan Tufan: Fenerbahçe için her şeyi yaparım!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Stoper oynaması ile ilgili konuşan Ozan, Fenerbahçe için her şeyi yapacağını ve nerede ihtiyaç olursa orada görev alacağını vurguladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ozan Tufan, Jailson'un yerine stoperde görev almasıyla ilgili yorum yaptı ve, "Bugün stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil, o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, ben de geçtim. Fenerbahçe için ben her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem." dedi ve ekledi:
'Sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste'
''Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste, o da tüm takımı etkiliyor, belli bir dakikadan sonra açılabiliyoruz. Son haftalarda bir form düşüklüğü var, umarım sonraki haftalarda form düşüklüğünü giderebiliriz."