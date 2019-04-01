Ozan Tufan: Ersun Hoca ve Ali Koç beni sürekli arar

Fenerbahçe'de performansı ile sık sık eleştirilerin hedefindeki isim olan genç Ozan Tufan, kiralık olarak forma giydiği Alanyaspor'da yeniden küllerinden doğdu.

Sergen Yalçın'la birlikte ligde yeniden adından iyi performansı ile söz ettiren Ozan Tufan, beIN Sport Haber'e konuştu ve çok öenmli açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları:

"Futbolda maç oynadıkça, ritim yakaladıkça iyi yerlere gelirsiniz. Ben de bunun meyvelerini maç oynadıkça ritim yakaladıkça görüyorum. Sergen Hoca'nın, Hasan Başkan'ın, Ali Koç'un da bunda büyük katkısı var. Ben de daha da iyi olacağım."

'Hala Fenerbahçe'nin oyuncusuyum'

"Ben burada kiralık futbolcuyum. Hâlâ Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Son iznimde bir akşam yemeği yendi evet ama bunun dışında da Ersun Hoca ve Ali Koç beni sürekli arar. Fikir alışverişinde bulunuruz. Beni hâlâ Fenerbahçe'nin bir parçası gibi hissettiriyorlar."

"Güç olarak çok eksiktim. Bunu Sergen hocayla aştık fakat mental olarak bazı şeyleri toparlamak çok zordur. En yukarıdan en aşağıya düşmek. Allah kimseye yaşatmasın. Bunlarla baş etmeniz gerekiyor."

'Kötü deneyimlerimiz oldu'

"Kötü ve iyi dönemlerimiz oldu. Fenerbahçe'de olmak beni mutlu eder. Orası çok farklı bir yer. Fenerbahçe size ömrünüzün sonuna kadar anlatabileceğiniz hikayeler verir."