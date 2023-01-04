Ozan Tufan bombası patlıyor! Anlaşma sağlandı

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak 3 milyon euro bonservisle Hull City'e transfer olan Ozan Tufan için birçok kulübün ismi geçiyordu.





KESLER: OZAN'A İLGİ VAR

Hull City'nin Başkan Yardımcısı Tan Kesler, canlı yayımlanan bir programda açıklamalarda bulunmuştu. Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye yanıt vermişti.





Ocak ayında orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş'ın Hull City'den Ozan Tufan'la ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenilmişti.

"OZAN'I BEĞENİYORUM"

Adana Demirspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, transferle ilgili önemli sözler sarf ederken Ozan Tufan transferine açık kapı bırakmıştı. Ozan Tufan ile görüşüp görüşmediğine ilişkin gelen soruyu Şenol Güneş, şu şekilde cevaplandırdı: “Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan’ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet’i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygı değer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok.”





LIAM ROSENIOR'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'de Ozan Tufan transferi haberlerinin çıkması Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior'a da konuyla ilgili soru soruldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rosenior, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim" dedi.





'BEŞİKTAŞ, OZAN İÇİN RESMİ TEMASLARA BAŞLADI'

Hull City'nin yeni hocası Liam Rosenior tarafından pek ilk 11'de görev verilmeyen Ozan Tufan için yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Ozan Tufan için resmi temaslara başladı.

OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Ntv Spor'un haberine göre ise Beşiktaş, Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti. Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

23 MAÇA ÇIKIP 4 GOL ATTI

Bu sezon Hull City formasıyla 23 maça çıkan Ozan Tufan, 4 gol atarken henüz asist yapamadı. Süper Lig kariyerinde ise 191 maça çıkan Milli futbolcu, 21 gol atarken 30 da asist yaptı.



