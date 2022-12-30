Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Şenol Güneş'in performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun olmadığı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında. Atiba, Necip Uysal, Salih Uçan, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın beklenenin altında kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.

7 PUAN GERİDE

Şenol Güneş'in öğrencileri, hem zirve ile arasındaki farkı açmamak hem de Mavi Şimşekler'e yaklaşmak istiyordu. Nitekim zorlu mücadeleyi kazanan Kara Kartal, puanını 26 yaptı. Adana ile arasındaki puan farkını 1'e düşüren Siyah Beyazlılar, lider Galatasaray 'ın ise 7 puan gerisinde yeni yıla girip, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

BAY GEÇİYOR

Yeni yıldan sonra lig maçları, hafta içi oynanacak. Fakat Kara Kartal, bu arayı boş geçecek. Siyah-Beyazlılar, bay haftası sonrasında da İstanbul'dan çıkmayacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, Ocak'ta Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.









MASUAKU İÇİN İLKLERİN GECESİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde takımının attığı tek golde asisti yapan Arthur Masuaku, dün akşam da sahnedeydi. Kongolu sol bek oyuncusu, 14. dakikada kazanılan frikik için topun başına geçti. Yıldız savunmacı, attığı harika golle fileleri sarsıp, takımını öne geçiren isim oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde de başarılı bir performans sergiledi. Masuaku, savunmada elinden geleni yaparken, ataklarda da destek verdi.

Masuaku, ayrıca Beşiktaş forması ile 2019 Mart'ta Konyaspor ile oynanan maçın ardından Burak Yılmaz'dan sonra iç sahada frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Deneyimli oyuncu, son golünü ise 4 Aralık 2021'de West Ham forması ile Chelsea'ye atmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ ETKİSİ

Siyah beyazlılar, Güneş döneminde oyun kurgusunu ve saha içi dizilişini büyük oranda değiştirdiği için, maç esnasında organize olma konusunda hala sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Dünya Kupası arasından sonra oynanan 3 maça bakıldığında, Şenol Güneş'in istediklerini yaptırma konusunda 40 günlük aranın bile yetmediği anlaşılıyor. Saiss'in yokluğu, Masuaku'nun 25 maç oynarsa bonservisinin zorunlu alınacak olmasından dolayı, defans hattında sürekli arayışta olan Güneş'in, orta sahadaki arayışının da bitmediği görülüyor.

Dele Alli'nin hayal kırıklığı yaratan performansından dolayı elinde başka 10 numarası olmayan Şenol Güneş'in, transfer dönemine kadar 10 numarasız oyun kurgusuyla durumu idare etmeye çalıştığı da net olarak görülen bir detay. Bu durumda tecrübeli teknik adamın transfer döneminde Dele Alli'nin gönderilip yeni bir 10 numara istemesi bekleniyor. Şenol Güneş'in transferdeki diğer istekleri ise stoper ve sol bek.

MERT GÜNOK GÜVEN VERİYOR

Oyunculara dokunuşları ve performansı düşüşte olan futbolcuları yeniden yükseltmesiyle de ünlü olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş 'a 2. gelişinde dokunduğu ilk futbolcu Mert Günok oldu. Uzun bir sakatlıktan sonra sezon başı iyileşmesine rağmen, güven sorunu yaşadığı gerekçesiyle Valerien Ismael tarafından değerlendirilmeyen Mert Günok, Şenol Güneş'in gelişiyle direkt kaleye geçti.

Başarılı kurtarışlarının yanı sıra güven veren çıkışlarına, geriden oyun kurmasını ve çok başarılı paslarını da ekleyen tecrübeli eldiven, uzun zamandır kalede duyulan güven eksikliğini gidermeyi başardı.

ŞENOL GÜNEŞ: OZAN'I BEĞENİYORUM

Adana Demirspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, transferle ilgili önemli sözler sarf ederken Ozan Tufan transferine açık kapı bırakmıştı. Ozan Tufan ile görüşüp görüşmediğine ilişkin gelen soruyu Şenol Güneş, şu şekilde cevaplandırdı: “Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan’ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet’i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygı değer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok.”









LIAM ROSENIOR'DAN TRANSFERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye'de Ozan Tufan transferi haberlerinin çıkması Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior'a da konuyla ilgili soru soruldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rosenior, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim" dedi.

BURSASPOR'DA GÜNEŞ'LE BERABER BÜYÜK ÇIKIŞ

Bursaspor'da Ozan Tufan ile birlikle çalışan Güneş, milli oyuncunun gelişimine büyük katkı sağlamıştı. Şenol Güneş, Bursaspor'dayken Ozan Tufan'ı altyapıdan alarak takıma koymuş ve Milli Takım'a kadar yükselmesini sağlamıştı. 2015 yazında Şenol Güneş, Beşiktaş'a Ozan Tufan ise 7 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe 'ye gitti.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Kaptanlığa kadar yükseldiği Fenerbahçe'de dönem dönem kadro dışı kalan Ozan, sezon başında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye imza attı. Bu sezon 21 maçta 4 golle oynayan 27 yaşındaki orta sahanın 3 milyon Euro bonservisle geldiği Hull ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ozan Tufan'ın Kariyeri