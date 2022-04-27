Ozan Tufan Beşiktaş ile anlaştı! İşte imza tarihi

Siyah-beyazlıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ın gözü de gönlü de Beşiktaş 'ta... Galatasaray 'ın da transfer listesinde olduğu ifade edilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılılardan gelen teklife, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile yaptığı ilk görüşmede tecrübeli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Milli oyuncunun kendisiyle transfer görüşmesi yapmak isteyen diğer kulüplere ise "Şu anda Fenerbahçe 'nin oyuncusuyum, Watford'un durumuna göre gelecek sezon hangi takımda oynayacağım netleşecek" yanıtını verdiği öğrenildi.

Siyah- beyazlıların transfer listesinin ilk sırasındaki isimlerden biri olan Ozan'ın, küme düşme ihtimali çok yüksek olan Watford'un ardından Fenerbahçe'ye geri döneceği ve sarı-lacivertlilerle yapılacak görüşmelerin ardından Beşiktaş'a transferin netleşeceği belirtildi. (Sabah)