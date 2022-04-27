Ozan Tufan Beşiktaş ile anlaştı! İşte imza tarihi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor... Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcunun Galatasaray’ı geri çevirdiği öğrenildi. Tercihini Beşiktaş'tan yana yapan Ozan'ın imza tarihi de belli oldu.
Siyah-beyazlıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ın gözü de gönlü de Beşiktaş 'ta... Galatasaray 'ın da transfer listesinde olduğu ifade edilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılılardan gelen teklife, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile yaptığı ilk görüşmede tecrübeli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Milli oyuncunun kendisiyle transfer görüşmesi yapmak isteyen diğer kulüplere ise "Şu anda Fenerbahçe 'nin oyuncusuyum, Watford'un durumuna göre gelecek sezon hangi takımda oynayacağım netleşecek" yanıtını verdiği öğrenildi.
Siyah- beyazlıların transfer listesinin ilk sırasındaki isimlerden biri olan Ozan'ın, küme düşme ihtimali çok yüksek olan Watford'un ardından Fenerbahçe'ye geri döneceği ve sarı-lacivertlilerle yapılacak görüşmelerin ardından Beşiktaş'a transferin netleşeceği belirtildi. (Sabah)