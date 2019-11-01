Ozan Tufan: Adeta yeniden doğdum

Henüz 19 yaşında Bursaspor’un değişilmezlerinden biri oldu, Milli Takım formasını sırtına geçirdi. 20 yaşında 7 milyon Euro bedelle Fenerbahçe’ye imza attı. Ozan Tufan için kariyeri mükemmel başlasa da sonrasında işler yolunda gitmedi.

Ozan, farklı dönemlerde kadro dışı kaldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor’a kiralanması milat oldu. Bu sezon ise Ersun Yanal’ın kendisine olan güveni ve Emre Belözoğlu’nun desteğiyle Ozan, eski günlerine dönmeye başladı. Yıldız futbolcu, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi...

‘Futbola dün başlamış gibi’

“Uzun yıllar sonra ilk kez bir sezona çok iyi başladım. Adeta yeniden doğdum. Takımda çok iyi bir kadro oluştu. Performans olarak da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca Emre abi (Belözoğlu) gibi bir lidere sahibiz. Emre abi sadece bana destek olmuyor, tüm takıma ilham veriyor. Saha içinde ve dışında herkesi en iyi şekilde motive ediyor. 39 yaşında ama sanki futbola yeni başlamış gibi heyecanlı ve istekli.”

‘Şampiyonluk ve EURO 2020’

“Benimle saha içinde müthiş bir diyaloğu var. Gerekirse sert şekilde uyarıyor. Söylediklerinde de hep haklı çıkıyor. Bu performansımı sürdürmek için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayıp, Milli Takım ile EURO 2020’de mücadele etmek en büyük temennim.”