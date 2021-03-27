Ozan Tufan A Milli Takım'da 9. golünü attı
A Milli Futbol Takımımız, Norveç karşısında iki gol atan Ozan Tufan böylece Ay-Yıldızlı forma altında 9. golüne imza atmış oldu. Bu sezon Fenerbahçe'de 10 gole katkı yapan 1995 doğumlu oyuncu kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşıyor
A Milli Futbol Takımımız, Norveç karşısında birinci ve üçüncü golünü atan Ozan Tufan böylece Ay-Yıldızlı forma altında 9. golüne imza atmış oldu. Bu sezon Fenerbahçe'de 10 gole katkı yapan 1995 doğumlu oyuncu kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşıyor
Ozan Tufan, geçen sezon Süper Lig'de 6 gol atıp 5 asist yaparken Andorra karşısında 1 gol atmıştı. Ozan Tufan 2014-15 sezonunda ise Bursaspor forması altında Süper Lig'i 3 gol-7 asist ile tamamlamıştı
Ozan Tufan'ın A Milli Takım'da golleri
3 Eylül 2014 / Danimarka 2-1
21 Haziran 2016 / Çekya 2-0
6 Ekim 2016 / Ukrayna 2–2
11 Haziran 2017 / Kosova 4–1
7 Eylül 2019 / Andorra 1–0
7 Ekim 2020 / Almanya 3–3
14 Ekim 2020 / Sırbistan 2-2
27 Mart 2021 / Norveç 3-0 (2 gol)
Ozan Tufan böylece A Milli Takım kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atmış oldu
https://www.instagram.com/p/CM7kipBM_ky/?igshid=paoxpb5wpbr8