A Milli Futbol Takımımız, Norveç karşısında ilk golünü atan Ozan Tufan böylece Ay-Yıldızlı forma altında 8. golüne imza atmış oldu. Bu sezon Fenerbahçe'de 10 gole katkı yapan 1995 doğumlu oyuncu kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşıyor

Ozan Tufan, geçen sezon Süper Lig'de 6 gol atıp 5 asist yaparken Andorra karşısında 1 gol atmıştı. Ozan Tufan 2014-15 sezonunda ise Bursaspor forması altında Süper Lig'i 3 gol-7 asist ile tamamlamıştı

Ozan Tufan'ın A Milli Takım'da golleri

3 Eylül 2014 / Danimarka 2-1

21 Haziran 2016 / Çekya 2-0

6 Ekim 2016 / Ukrayna 2–2

11 Haziran 2017 / Kosova 4–1

7 Eylül 2019 / Andorra 1–0

7 Ekim 2020 / Almanya 3–3

14 Ekim 2020 / Sırbistan 2-2

27 Mart 2021 / Norveç *











