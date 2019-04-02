Ozan Can Kökçü ve Orkun Kökçü kardeşler sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacak mı? İşte resmi açıklama.

'Türkiye'den gelen transfer teklifleri var'

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ozan Can Kökçü, "Şu anda ben Giresunspor'un oyuncusuyum ve buraya odaklandım. Transferimle ilgili şunu söyleyebilirim. Türkiye'den bazı takımlardan bana gelen teklifler var. Şu anda bu konulara değil Giresunspor'un başarısına odaklandım" dedi.

Kardeşi Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanlayan Ozan Can, "Orkun geçen hafta Feyenoord'la anlaşmaya vardı. Orkun'un şu anda Türkiye'ye gelmesinin bir anlamı yok. Orkun, Feyenoord'la 2023'e kadar sözleşme uzattı, Hollanda'da çok mutlu. Orkun, Beşiktaş'la anlaşmadı" diye konuştu.

'Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilendi'

Bursaspor'la sözleşme imzaladan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Bursaspor'la sözleşme imzalamadan önce o dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe benimle ilgilendi. O dönem Fenerbahçe scout ekibi maçlarımı izlemeye geldi. Fenerbahçe o dönem menajerimle temas salamıştı. Bursaspor'la sözleşme imzalarken menajer Muzi Özcan Fenerbahçe'nin teklifi olduğunu söylemiş ve sözleşme imzalanırken 19 kez aramıştı" açıklamasında bulundu.

'TFF ile sorun oldu, Azerbaycan'ı seçtim'

Azerbaycan Milli Takımı'nı tercih sebebini anlatan Ozan Can Kökçü sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İki senedir Türkiye'deyim. Türkçem benim ve kardeşimin gayet iyi. Çünkü evimizde Türkçe konuşuyoruz. Azerbaycan Milli Takımı'nda işler güzel gidiyor. O dönem TFF ile sıkıntılarımız olmuştu, o dönem de Azerbaycan bana teklif getirdi. Ben de o teklife sıcak baktım. Zaten Azerbaycan'la Türkiye can kardeş. Benim için güzel oldu" (Ajansspor)