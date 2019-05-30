Galatasaray'dan gittiği Stuttgart'ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:

"Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir mücadele gösterdik ama ne yazık kı istediğimiz şekilde bitirmeye yetmedi. Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart'ın ait olduğu yere geleceğine inanıyorum."

Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta takımı ile Union Berlin'e karşı Play Out maçları oynamış ve 2-2, 0-0'lık sonuçlarla küme düşmüştü.

Genç yıldız ikinci maçta takım arkadaşı Badstuber ile çarpışmış ve çarpışma nedeniyle burnunda kırıklar meydana gelmişti.

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