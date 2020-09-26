Bundesliga'nın ikinci hafta maçında Schalke 04 sahasında Werder Bremen'e 3-1 kaybederken Milli oyuncu Ozan Kabak, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sadece kırmızı kart konusunda sıkıntı yaşamayan Ozan Kabak, maçta bir penaltıya da sebebiyet verirken ayrıca bir pozisyonda rakip oyuncu Augustinsson'a tükürmüş gibi bir görüntü ortaya çıkması üzerine eleştirilerin odak noktası oldu. Sosyal medyada ve basında eleştirilen Milli oyuncu, kişisel hesabından bir özür mesajı paylaştı.

OZAN KABAK'TAN AÇIKLAMA

"Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, televizyon açısı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım. Çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim."



