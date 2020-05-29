Ozan Kabak’tan müjdeli haber

Düsseldorf ile Schalke arasında oynanan karşılaşmada Türk derbisi yaşandı. Düsseldorf, 2-1 kazanırken Kenan Karaman ve Kaan Ayhan 90 dakika oynadı. Schalke’de ise Ozan Kabak, 3 aylık sakatlık sürecinin ardından sahalara geri döndü. Öte yandan Mavi-Beyazlılar’daki bir diğer Milli oyuncumuz Ahmet Kutucu da son 15 dakikada sahne aldı.