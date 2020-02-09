Bu sezon Schalke 04 formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.

Schalke 04'ün sahasında karşılaştığı Paderborn maçının ilk yarısında sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu 37. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli futbolcunun durumu pazar günü çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Ozan Kabak bu sezon Bundesliga'da 16 maçta forma giymiş ve 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Schalke 04 - Paderborn mücadelesi ise 1-1 sona erdi. Ev sahibi takımın golünü bir diğer milli futbolcu Ahmet Kutucu kaydetti.

Ozan Kabak maç sonrası "Adalemde bir çekme hissettim. Yırtık olup olmadığını bilmiyorum. Yarın MR'da belli olacak" ifadesini kullandı.

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner ise "Bir kas yaralanması yaşadı. Durumun ne kadar ciddi olduğunu MR sonucunda göreceğiz. Dönüşü 10 günden 3-4 haftaya kadar uzayabilir" dedi.