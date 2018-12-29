Ozan Kabak'tan Galatasaray'a 'hayır' cevabı!

Galatasaray yönetimi, 18 yaşındaki yıldızın sözleşmesindeki “7.5 milyon euroya serbest kalır” maddesini “17.5 milyon” olarak değiştirmek istedi. Ada’dan teklif alan Ozan’ın “Hayır” cevabı Aslan’da şok etkisi yarattı.

29 Aralık 2018, Cumartesi 11:40
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Ozan Kabak'tan Galatasaray'a 'hayır' cevabı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında A takıma monte ettiği Ozan Kabak’la ilgili kriz çıktı. Sarı-Kırmızılılar, başta Premier Lig ekipleri Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önerdi ama olumlu cevap alamadı. 

150 BİN EUROYA OYNUYOR 

Cim-Bom, Ozan Kabak’a 30 Haziran 2020’ye kadar olan sözleşmesinde bulunan “7.5 milyon euroya serbest kalır” rakamını “17.5 milyon euroya serbest kalır” şeklinde değiştirmeyi önerdi. Yıllık 150 bin euro gibi bir rakama oynayan 18 yaşındaki savunmacının,10 milyon euroluk artışa “Hayır olmaz” cevabı vermesi yönetimde soğuk duş etkisi yarattı. 

TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ 

Ozan’la menajeri aracılığı ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamadığını duyuran Sarı-Kırmızılı yönetim, “Girişimlerimiz sonuçsuz bırakılmış ve oyuncunun temsilcileri tarafından zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak’ın kariyerine nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Star

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