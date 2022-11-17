Ozan Kabak çok formda. 22 yaşındaki stoper A Milli Takımın İskoçya'yı 2-1 yendiği maçta ay yıldızlıların ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Genç savunmacı böylece bu sezon tüm kulvarlarda 5'inci kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Almanya'da Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak savunmadaki başarısının yanı sıra skora yaptığı katkıyla da adından söz ettiriyor.









PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ!

TRTSPOR'un haberine göre; Ozan, Bundesliga'da 14 maçta 2 gol 3 asistlik performansıyla dikkati çekti. Genç stoper Hoffenheim formasıyla çıktığı iki kupa maçında da iki kez fileleri havalandırdı bir de gol pası verdi.

Ozan Kabak toplamda 5 gol 4 asistlik performansıyla hücum yollarında forvetleri kıskandıracak bir istatistiğe imza attı.

Ozan Kabak'ın Göz Kamaştırıcı Avrupa Hikayesi





HOFFENHEIM ÇIKIŞA GEÇTİ

Milli oyuncunun Hoffenheim formasıyla skora katkı yaptığı maçlarda Alman kulübü 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Geçen sezon Premier Lig'de Norwich City forması giyen genç savunmacı gol veya asist üretememişti.