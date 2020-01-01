Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, beIN Sports'un konuğu oldu. Genç futbolcu önemli açıklamalarda bulunurken, bugünlere gelmesindeki en önemli kişinin Fatih Terim olduğunun altını çizdi.

İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları:

"Ben Galatasaray Akademisi’nin bir ürünüyüm. Orada çok iyi bir eğitim aldım altyapıda. Ondan sonra zaten Fatih hoca sağ olsun, beni A Takım’a çıkardı, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de görev verdi."

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sürekli üstüne koyarak iyi maçlar çıkartmaya çalıştım. Ondan sonra zaten her zaman bir Avrupa hedefim vardı. Önüme bir kapı geldi, ben de o kapıdan içeri girdim ve şansımı değerlendirmeye çalıştım Avrupa’da."

'Değişik bir tecrübe'

"Stuttgart benim için aslında değişik bir tecrübe oldu. İyi bir futbol sergiledim ama takımım küme düştü. Ama hayırlısı böyleymiş. Şu an daha iyi bir takımda, daha iyi oyuncularla, daha iyi bir hocayla çalışıyorum."

"Türkiye’den biraz farklı, daha sessiz bir yer Almanya. Başta alışmakta zorlandım ama ondan sonra hayatımın çoğu evde geçiyor, antrenman-ev arasında. En iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum, dil öğreniyorum, kitap okuyorum, film izliyorum hayatım böyle geçiyor."

'Almanca'yı öğrenmeye çalışıyorum'

"İlk gittiğimde İngilizce iletişim kurmaya çalıştım arkadaşlarımla ama ondan sonra direkt Almanca öğrenmeye başladım. Artık, soyunma odasında olsun, röportajlarda olsun, Almanca konuşmaya çalışıyorum. O dili öğrenmeye çalışıyorum."

"Ahmed Kutucu ve Suat Serdar'la aynı takımda olmak büyük bir avantaj çünkü aynı dili konuşuyorsun. Ahmed’i ve Suat’ı daha önceden tanıyordum. Onlar bana çok oldu ama şu an ben onlara daha çok yardımcı oluyorum."

'Van Dijk'ı beğeniyorum'

"Van Dijk çok beğendiğim bir oyuncu. Liverpool’da gerçekten çok üst düzey bir futbolcu. Ben de çok beğenerek izliyor, takip ediyordum. Ömer Bayram’la aramızda bir diyalog geçti. İdolün kim? gibi. Ben de Van Dijk dedim."

"Eskiden Arda ağabey olsun, Semih ağabey olsun geldiklerinde en azından bizim kafamızı okşadıklarında bile çok mutlu oluyorduk. O günleri unutmadım. Onun için ben de gidince genç kardeşlerimin ne hissettiklerini biliyorum. Galatasaray altyapısında her şeyden önce iyi insan olmayı öğretiyorlar."

"Fatih Terim gerçekten benim hayatımın en önemli figürlerinden bir tanesi diyebilirim. Benim buralara gelmemdeki en büyük pay sahibi kişi."