Ozan Kabak'ın Galatasaray'da kalacağuının kesinleşmesinin ardından da genç oyuncudan Fatih Terim'le birlikte poz verdiği bir paylaşım geldi.

Bu paylaşımın hemen ardından ise Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok için yaptığı gibi Ozan kabak için de Instagram Tv'den değerlendirmelerde bulundu.

Terim, genç stoper için şunları söyledi:

Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ancak o gün, bugün değil bence.

Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyacan. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil.

Galatasaray da açıklamanın tamamını resmi internet sitesinden yayınladı:

Teknik Direktörümüz Fatih Terim, oyuncumuz Ozan Kabak hakkında açıklamalar yaptı.

Terim’in açıklamaları şu şekildeydi:

“Galatasaray Akademisi’nin, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum hatta bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi bizim için, Galatasaray için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray’a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence. Ozan’ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil.”