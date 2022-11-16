A Milli Takımımız özel maçta Diyarbakır'da İskoçya ile karşılaştı. Milliler tarihinde Diyarbakır'da ilk kez bir maça çıkarken, karşılaşmayı da 2-1 kazanmasını bildi. Milliler'e galibiyeti getiren golleri Ozan Kabak ve Cengiz Ünder kaydetti.

İlk golü atan Ozan son düdüğün ardından, "Diyarbakır seyircisine teşekkür ederiz, güzel atmosfer yarattılar, oynaması çok keyifliydi. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. Kendi golüme gelecek olursak, çok özel bir andı, ailem de buradaydı. Daha nice maçlara daha nice gollere..." dedi.

3'lü savunmayla ilgili gelen soruya 22 yaşındaki oyuncu, "3'lü oynamak benim için sorun değil, Ben kendi takımımda da üçlü oynuyorum, Çağlar da öyle. Cenk de bugün gayet iyi oynadı. Bu sistem kadromuza uygun gözüküyor" dedi.







