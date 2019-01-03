İngiltere Premier Lig'den teklif olduğu belirtilen Ozan Kabak, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmayacak.

Bu sezon savunmadaki eksiklik ve Fatih Terim'in şans vermesiyle forma bulan ve iyi bir performans sergileyen Ozan Kabak, takımda kalacak. 18 yaşındaki oyuncu aynı sözleşme ile devam edecek.

Serdar ve Maicon'dan sonra kalması avantaj

Ayrılması kesinleşen Serdar Aziz ve yine büyük ihtimalle Arap Yarımadası'na transfer olacak olan Maicon'dan sonra Ozan'ın kalması savunma hattının en azından 1 kişi daha fazla kalması demek olacak.

Metin Karabaş

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