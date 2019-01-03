Ozan Kabak'ta flaş gelişme! Kalıyor!

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Ozan kabak konusunda durum bir anda 180 derece değişti. Genç stoper devre arasında transfer olmayacak ve takımda kalacak.

03 Ocak 2019, Perşembe 15:30 Son Güncelleme:
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Ozan Kabak'ta flaş gelişme! Kalıyor!

İngiltere Premier Lig'den teklif olduğu belirtilen Ozan Kabak, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmayacak.

Bu sezon savunmadaki eksiklik ve Fatih Terim'in şans vermesiyle forma bulan ve iyi bir performans sergileyen Ozan Kabak, takımda kalacak. 18 yaşındaki oyuncu aynı sözleşme ile devam edecek.

Serdar ve Maicon'dan sonra kalması avantaj

Ayrılması kesinleşen Serdar Aziz ve yine büyük ihtimalle Arap Yarımadası'na transfer olacak olan Maicon'dan sonra Ozan'ın kalması savunma hattının en azından 1 kişi daha fazla kalması demek olacak.

Metin Karabaş

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