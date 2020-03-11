Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ın market değeri 20 milyon Euro'dan 32 milyon Euro'ya çıktı.

Sezon başında 15 milyon Euro karşılığında Stuttgart'tan Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında kendini kısa sürede kabul ettirdi ve taraftarın da büyük takdirini kazandı.

Ozan, 29 Şubat'ta oynanan Köln maçında talihsiz bir sakatlık yaşayıp 29. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Bu yıl Bundesliga ve Almanya Kupası'nda Schalke ile 21 maça çıkan milli futbolcu 3 gole imza atarken, 1 kez de asist yaptı.