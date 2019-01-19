Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart evinde mağlup!

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart, sahasında Mainz 05'e 3-2 mağlup oldu.

19 Ocak 2019, Cumartesi 21:10
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Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart evinde mağlup!

Almanya Bundesliga 18. hafta karşılaşmasında Stuttgart, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda Mainz 05'i konuk etti.

Mücadeleden konuk ekip Mainz 05, 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak ise kadroda yer almadı.

Mainz'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jean-Paul Boetius, 28. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 72. dakikada Alexander Hack kaydetti.

Stutgart'ın gollerini ise 83. dakikada Nicolas Gonzalez ve 85. dakikada Oliver Kempf attı.


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