Almanya Bundesliga 18. hafta karşılaşmasında Stuttgart, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda Mainz 05'i konuk etti.
Mücadeleden konuk ekip Mainz 05, 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak ise kadroda yer almadı.
Mainz'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jean-Paul Boetius, 28. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 72. dakikada Alexander Hack kaydetti.
Stutgart'ın gollerini ise 83. dakikada Nicolas Gonzalez ve 85. dakikada Oliver Kempf attı.