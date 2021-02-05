Milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak, Schalke'den Liverpool'a transfer olurken kendisini ilk maçta oldukça zorlu bir mücadele bekliyor. Brighton maçını tribünden takip eden Ozan Kabak'ın hafta sonu oynanacak Manchester City karşılaşmasında ilk kez Liverpool forması giymesi bekleniyor.

İngiliz basını takımla çok fazla zaman geçirmemiş olsa da Ozan'ın City karşısında forma giyeceğini belirtiyor. Matip'in olmadığı düzende milli yıldızımızın forma giymesiyle birlikte Jordan Henderson'ın da orta sahaya dönerek takıma katkı sağlayacağı aktarılıyor.

7 Şubat Pazar günü Liverpool'un sahasında konuk edeceği Manchester City, oldukça formda. Son 9 maçlarını kazanırlarken son 13 maçta da yenilgi görmemiş durumdalar.