Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt, Hoffenheim'ı konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmayı Kırmızı-Beyazlılar 4-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; Djibril Sow, Randal Kolo, Eric Dina ve Jesper Lindstrom attı. Mavi-Beyazlılar'ın ilk golünü milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın asistinde Christoph Baumgartner atarken, ikinci golü bizzat Ozan kaydetti. Milli stoperimizin 1 gol, 1 asistlik performansı puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Frankfurt 26 puana yükselirken, Hoffenheim 18 puanda kaldı.



